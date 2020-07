La politique économique réactionnaire et dangereuse d’Emmanuel Macron

Le 16 mars 2020, en annonçant le début du confinement, Emmanuel Macron avait, après un éloge appuyé du service public, promis que « beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées et seront remises en cause ». Et d’ajouter : « Retenons cela : le jour d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant. » Deux mois et demi plus tard, il semble désormais évident que l’Amiénois a fait là une promesse de Gascon. Car si des certitudes ont été balayées, ce ne sont certes pas ses certitudes économiques. Et la politique économique du « jour d’après » est très clairement « un retour au jour d’avant ». Les décisions qui ont été prises et qui s’annoncent ne laissent aucun doute sur ce point : la politique de l’après est la poursuite et même l’accélération de celle de l’avant.