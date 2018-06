Le quotidien régional Le Progrès se vend aux plus offrants

Grands raouts locaux, fêtes, trophées, manifestations sportives, dégustations privées et salons gastronomiques : pour endiguer l’érosion de son lectorat et, donc, de ses revenus, le quotidien régional Le Progrès, basé à Lyon, multiplie événements, partenariats et suppléments, sponsorisés par des entreprises ou des collectivités locales. C'est ce que révèle une enquête de l’édition lyonnaise du site d’investigation Médiacités, partenaire de Mediapart.