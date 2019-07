Chauffeurs et livreurs «ont droit à la transparence»

Cela peut sembler plus compliqué que la grève, car chacun, livreur ou conducteur, doit demander ses données, et l’acte individuel est un peu « lourd ». Et souvent lent. Mais Paul-Olivier Dehaye y croit, et c’est ainsi qu’il s’est mis au service de travailleurs des plateformes de services à la demande comme Uber ou Deliveroo. Ou comment obtenir des résultats pour la collectivité en partant de cas individuels. Au centre des difficultés des travailleurs, se trouve « l’asymétrie de l’information », estime avec eux le mathématicien, qui a fondé en 2018 l’organisation à but non lucratif personaldata.io dont l’objet est l’aide à la récupération des données personnelles stockées par les acteurs de l’économie numérique.