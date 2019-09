Réforme des retraites: les vrais chiffres

Pour quelques jours encore, c’est la méthode du gouvernement qui va occuper les esprits. Comment le gouvernement entend-il mettre en musique la réforme des retraites, l’un des dossiers phares de la seconde phase du quinquennat d’Emmanuel Macron ? On en saura plus à la fin de la semaine, après le séminaire gouvernemental de rentrée et après que le premier ministre Édouard Philippe aura reçu les syndicats et le patronat, jeudi et vendredi, pour un nouveau tour d’horizon sur le sujet.