Budget 2020 de la sécu: sus aux retraités!

Dans les tiroirs du ministère des finances, d’innombrables rapports ont été rédigés depuis des lustres par des hauts fonctionnaires accréditant l’idée que, dans leur majorité, les retraités sont des nantis, et que, si des économies sont à faire pour résorber le fameux « trou » de la sécurité sociale, c’est d’abord à leurs dépens qu’il faut les réaliser. Cette croyance-là, Emmanuel Macron en est l’un des propagandistes les plus connus. Et sans grande surprise, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2020 en portent la trace.