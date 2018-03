La Banque de France s’accroche à ses parachutes en or

L’article récent de Mediapart révélant que la sous-gouverneure de la Banque de France, Anne Le Lorier, allait partir à la retraite et devait profiter d’un avantage exorbitant, à savoir le maintien de son salaire pendant trois ans, a suscité une vive émotion parmi les salariés de la Banque de France. Et c’est ce qui explique sans doute que la direction de la banque ait choisi d’adresser à tous les salariés un message diffusé sur l’Intranet de la banque pour tenter de justifier le maintien pendant trois ans des rémunérations du gouverneur et des sous-gouverneurs en cas de cessation d’activité.