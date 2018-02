«VIX», l’indice de la peur, plane sur Wall Street

La crise financière de 2008 avait mis en lumière la créativité financière. En quelques semaines, le monde avait découvert les subprimes, la titrisation, et tous les titres obscurs (CDO, CDS, ABS, etc.) au centre de l’effondrement financier. Dans les prochaines semaines, il est fort possible qu’un autre sigle, le VIX, se retrouve au centre des conversations. Il est déjà désigné comme le principal responsable de l’effondrement boursier qu’a connu Wall Street lundi 5 février, qui s'est amplifié le 8 février.