Harcèlement sexuel: ces entreprises qui achètent le silence des femmes

Claire, 37 ans, était cadre supérieure dans une administration. Pendant des mois en 2016, elle a été harcelée par son directeur, sans réaction de sa hiérarchie pendant de longs mois. Jusqu’à ce qu’elle porte plainte après qu’il eut tenté de la forcer à l’embrasser. Après une enquête interne, son agresseur sera licencié, mais Claire sera déclarée inapte et licenciée à son tour. Elle décide alors de saisir les prud’hommes dans l’espoir que son inaptitude soit reconnue comme la conséquence du harcèlement qu’elle a subi. Son avocate lui conseille alors de négocier un accord à l’amiable. Claire accepte et obtient 100 000 euros, contre l’obligation de ne jamais évoquer le harcèlement qu’elle a subi et d’abandonner ses poursuites aux prud’hommes.