La Banque centrale qui a inondé de liquidités les banques privées au plus fort de la crise va-t-elle pouvoir sortir du règne de l’argent facile ? Ou bien, pour colmater les ravages de l’argent facile, n’y a-t-il d’autre issue que d’injecter encore plus de liquidités dans le système, toujours plus ? Voici en résumé la question que se pose la Banque centrale européenne (BCE).