OGM: l’UE tentée de lâcher du lest avec l’Argentine

C’est un point sulfureux à l’agenda, et la Commission européenne aurait aimé le garder sous le tapis jusqu’au terme des négociations. Elle n’en a jamais fait mention dans les comptes-rendus publiés à l’issue de chaque session de travail (lire le dernier en date, diffusé début mars). Mais la mise en ligne par le site Bilaterals, le 29 mars, de 27 chapitres – non définitifs – de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, l’un des nombreux accords commerciaux en chantier à Bruxelles, a changé la donne.