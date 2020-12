Privatisation: «Black Friday» à Bercy

Il faut admettre que la lecture du Journal officiel n’est habituellement guère distrayante. Présentant lois et règlements, décrets et arrêtés, nominations et décorations, dans une mise en page étouffante qui n’a jamais varié depuis près d’un siècle, le Journal officiel de la République est de ceux qui, assez vite, tombent des mains. Et pourtant, on finit parfois par y trouver une perle.