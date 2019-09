Depuis trois mois, des sans-papiers demandent des comptes à Chronopost

Une trentaine d’intérimaires, appuyés par de nombreux autres travailleurs sans papiers et bénéficiant du soutien de tous les partis de gauche, réclament depuis le 11 juin que la filiale de La Poste reconnaisse leur travail dans le centre de tri d’Alfortville (Val-de-Marne) et demandent à être régularisés. Chronopost se réfugie derrière une cascade de sous-traitants et refuse d’être « désigné à tort comme le fautif ».