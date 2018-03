SNCF: les syndicats proposent une grève longue et discontinue

Les syndicats inventent la grève en mouvement alternatif. Ce jeudi 15 mars au soir, l’intersyndicale de la SNCF a annoncé que, pour combattre la réforme de l’entreprise voulue par Emmanuel Macron et son gouvernement, elle appelait à un mouvement de grève long, mais discontinu : « deux jours sur cinq » de grève à partir du mardi 3 avril, jour où le projet de loi d’habilitation à prendre des ordonnances pour réformer la SNCF arrivera au Parlement – et lendemain du week-end de Pâques, façon de ne pas braquer immédiatement l’opinion publique.

Le calendrier arrêté par la CGT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots, les quatre syndicats représentatifs, s’étale jusqu’au 28 juin. Au total, 36 jours de grève sur trois mois, comprenant les vacances de printemps pour l’ensemble de la France, et tous les ponts du mois de mai. « L’intersyndicale constate que le gouvernement n’a aucune volonté de négocier » et « prend la responsabilité [d’un] conflit intensif sur une très longue durée », a affirmé Laurent Brun, de la CGT-Cheminots, à l’issue de la réunion.

Les syndicats ont bien sûr appelé à manifester le jeudi 22 mars, jour de mobilisation déjà prévu dans la fonction publique. Pour la suite, le système envisagé est inédit et « innovant » : les syndicats cheminots appellent leurs troupes à se mobiliser deux jours, puis à arrêter le mouvement trois jours, et à reprendre deux jours, et ainsi de suite.

Une manière tout à la fois de ménager le porte-monnaie des grévistes et de ne pas paralyser chaque jour les 4,5 millions d’usagers du train, mais aussi d’assurer une grosse désorganisation de l’entreprise. La réorganisation de la circulation des trains est difficile à mener sur d’aussi courtes périodes, et le calendrier retenu aboutit à ne jamais faire grève le même jour de la semaine. Si le mouvement prend, le casse-tête est assuré du côté de la logistique pour la SNCF !

Ce type de mobilisation était en discussion entre les syndicats depuis plusieurs jours, et la grève discontinue était évoquée à demi-mot par certains dirigeants. Ces derniers jours, toutes les fédérations insistaient surtout sur la nécessaire unité qu’elles devaient afficher, quels que soient leurs différends, et même si des élections professionnelles sont programmées pour le mois de décembre dans l’entreprise.

Les syndicats les plus prompts à se lancer dans une grève, la CGT et SUD (respectivement 1er et 3e syndicat de la SNCF), ont ménagé au maximum leurs collègues plus habitués à discuter avec la direction ou le gouvernement, l’Unsa et la CFDT (2e et 4e syndicat). Mais tous ont été tellement pris à rebrousse-poil par le discours gouvernemental sur les cheminots « privilégiés » et la mauvaise tenue de leur maison commune qu’il n’a pas été difficile de tomber d’accord.

« Le rapport Spinetta et l’utilisation qui en a été faite a non seulement réussi l’union syndicale, mais aussi l’union de tous les cheminots », indiquait-on la semaine dernière à l’Unsa. Le syndicat, généralement peu enclin à manifester, ne cachait pas son envie d’en découdre, notamment « pour défendre le statut ». Du côté de la CFDT, on déclare primordial de maintenir « l’unité syndicale, indispensable », à tout prix. Dans un premier temps, la fédération avait même suggéré de lancer les grèves dès le 12 mars…

Sans surprise, le patron de la SNCF Guillaume Pepy, a jugé la grève « un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée » avec le gouvernement, au 20 heures de TF1, la décrivant comme « une mauvaise nouvelle, une mauvaise chose pour les 4,5 millions de Français qui prennent le train tous les jours ». La ministre des transports Élisabeth Borne a quant à elle critiqué sur BFMTV une « décision qui, manifestement, vise à pénaliser les usagers », la jugeant « incompréhensible ».

Le gouvernement pourra protester de sa bonne foi en rappelant qu’avant que le texte de loi n’arrive à l’Assemblée, les syndicats auront eu droit à une vingtaine de réunions de concertations chacun, avec le cabinet de la ministre. Mais les représentants des salariés dénoncent des discussions creuses, où on évite les vrais sujets, et où leurs arguments sont poliment écoutés mais ne font pas bouger d’un iota la ligne gouvernementale.

Sur le plateau de Mediapart mercredi 14 mars, les représentants de l’Unsa et de SUD-Rail ont détaillé leurs positions, et ce qui les oppose farouchement au projet du gouvernement.

SNCF : modernisation ou destruction du service public ? © Mediapart

Lors de cette émission, le secrétaire fédéral de SUD-Rail, Bruno Poncet, a assuré que « les quatre fédérations représentatives parlent presque d’une même voix » : « On est sur une plateforme unitaire, et on va essayer d’y rester. » L’intersyndicale a de nouveau rendez-vous mercredi 21 mars, veille de la grande manifestation de la fonction publique, pour décider des détails de ce mouvement de grève. Mais rien ne dit que les discussions seront des plus sereines. Car SUD, dont certains responsables défendent traditionnellement une ligne plus dure de grève immédiate et continue, a déjà fait savoir que le scénario annoncé ne le satisfait pas totalement.

Dans un tract relayé sur Twitter par Éric Beynel, co-porte-parole du mouvement, le syndicat assure queet qu’il ne s’inscrit pas forcément

Critiquant un « plan de bataille » comparé à « une grille de loto », SUD-Rail espère changer la donne lors de la prochaine intersyndicale, en défendant le principe de la grève reconductible toutes les 24 heures. « Pour SUD-Rail, le rôle des fédérations est de gagner par la construction du rapport de force entamé depuis les annonces gouvernementales le retrait de ce pacte ferroviaire », indique le tract.

Le syndicat tient là sa position habituelle, et tente sans doute aussi de ne pas se laisser distancer par sa base, dont une partie est déjà prête à se lancer aujourd’hui dans une grève dure et longue. C’est d’ailleurs la question qui inquiète aujourd’hui les syndicats : même s’ils se mettent d’accord entre eux pour un type particulier de grève, rien ne dit que toutes leurs troupes suivront sans broncher.

Le 10 mars, la lettre spécialisée Mobilettre dévoilait qu’un sondage interne à la SNCF évaluait à 93 % le taux de cheminots disposés à faire grève, avec une proportion quasiment aussi élevée chez les cadres. « De nombreux cadres ont déjà signifié qu’ils n’accepteraient pas de suppléer les conducteurs grévistes », soulignait Mobilettre. L’épreuve de force peut commencer.