Saint-Gobain cède Lapeyre à un fonds d’investissement controversé

C’est peu dire que l’histoire sociale française est pavée de mauvais coups. Avec la montée en puissance d’un capitalisme financier qui cherche des profits ultrarapides et fait du social la principale variable d’ajustement, on a même vu, au cours des deux ou trois dernières décennies, certains états-majors d’entreprise ou actionnaires faire preuve d’une inventivité spectaculaire pour piétiner méthodiquement le Code du travail ou les droits sociaux, afin de se délester d’une force de travail dont ils ne voulaient plus.