La Chine met au défi le dollar roi

En apparence, ce n’est qu’un produit financier. Un de plus. Pourtant, avant même son lancement, il est l’objet d’interminables discussions entre spécialistes des marchés financiers. Jeudi 18 janvier, les autorités chinoises proposent un contrat à terme (futures) sur le pétrole. Ce contrat, négocié sur les Bourses de Shanghai et Hong Kong, sera libellé en yuans, afin de permettre aux acheteurs chinois de se couvrir contre les fluctuations de prix et de change, puisqu’ils payeront leur approvisionnement en monnaie chinoise.