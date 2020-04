Luxfer: cette nationalisation dont le gouvernement ne veut pas

Luxfer. Ce nom est en train de devenir un test pour le gouvernement. Cela aurait dû être pourtant un dossier industriel comme il en traite des centaines chaque année. Une histoire de liquidation industrielle dans l’indifférence générale, selon un schéma éprouvé depuis plus de deux décennies : une fermeture totale malgré les protestations des salariés, « un plan social » négocié avec le ministère du travail un peu plus généreux que ce que prévoit la loi, de vagues promesses de compensation et de réindustrialisation qui n’aboutissent jamais. Et puis une nouvelle casse qui finit par être oubliée, sauf pour les salariés.