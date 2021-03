Vers une nouvelle «règle d’or» budgétaire?

Alors que le gouvernement vient de décider une troisième fermeture des « commerces non essentiels » dans les deux grandes régions (représentant 42 % du PIB), pour un coût total de 7,2 milliards d’euros par mois, la commission « sur l’avenir de la dette publique » mise en place par le premier ministre en décembre a rendu son rapport le 18 mars. Et comme on pouvait s’y attendre au regard de sa composition, elle propose un tour de vis sévère dans les prochaines années et un retour aux vieilles méthodes austéritaires.