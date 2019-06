Pourquoi l’aviation ne pourra pas échapper à la fiscalité verte

En plein Salon de l’aéronautique au Bourget, le quotidien va à l’encontre du discours des lobbys de l’aérien : non, l’aviation n’est pas un secteur surtaxé, oui, le transport aérien est une menace significative pour le climat et la pollution de l’air. Conclusion : il faut taxer ses rejets de CO 2 : « Le transport aérien émet beaucoup de CO 2 et paie peu d’impôts, contrairement à ce que croient ses professionnels. La France devra taxer ce secteur comme les autres. L’avion va coûter plus cher. Né de l’un des plus vieux rêves de l’homme, longtemps incarnation de la modernité, l’avion est aujourd’hui rattrapé par la vague verte. Comme la voiture, l’avion émet beaucoup de CO 2 , qui contribue à des changements climatiques désastreux. Mais contrairement à la voiture, il aura du mal à porter des tonnes de batteries pour ne plus brûler de carburant. » Et aussi : « Il faudra donc davantage que la seule bonne volonté des professionnels du secteur pour contenir les effets néfastes de l’avion sur le climat. Il y a une faille du marché, comme disent les économistes. Les pouvoirs publics doivent intervenir. »