Les jeunes d’aujourd’hui ne rêvent plus de devenir écrivains, pompiers ou politiques. Leur rêve ultime est de devenir influenceur ou influenceuse sur les médias sociaux. Et le principal vecteur de ce rêve est désormais l'application chinoise TikTok, qui permet de faire de courtes vidéos. Certains adolescents très suivis ont passé des accords avec des marques commerciales. Leurs vidéos affichent ainsi ces marques fièrement et les jeunes touchent gros.