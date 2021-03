Reconfinement: l’horizon s’obscurcit encore pour les chômeurs

Quatre mois trop tard. Un mois trop tôt. Nicolas, 43 ans, est arrivé en fin de droit au plus mauvais moment. À quelques semaines près, ses allocations-chômage auraient été maintenues. Dessinateur en bâtiment, le quadragénaire a épuisé ses droits en septembre. Et n’a pas pu bénéficier des mesures d’urgence, prises par le gouvernement au premier puis au second confinement.