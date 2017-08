La Scop-TI a besoin de quelques mois pour transformer l’essai

À l’accueil de l’usine Scop-TI, la Société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions, un livre est entrouvert sur le bureau : Émanciper le travail, du sociologue Bernard Friot. Le lecteur, Henri, 57 ans, assure bénévolement l’accueil en ce jeudi d’août 2017, en attendant d’être réembauché quand ses droits à l’assurance chômage expireront « en 2019, si Macron ne casse pas tout ». « On a tordu une multinationale et maintenant nous mettons en pratique la démocratie au travail », dit l’ancien délégué syndical CGT, chef de la troupe de théâtre Los Teatros montée par les ex-Fralib.