BlackRock rattrapé par ses conflits d’intérêts en Europe

Les institutions européennes ont manifestement le plus grand mal avec la notion de conflit d’intérêts. Déjà plusieurs fois prise en flagrant délit sur cette question (lire ici, ici ou là), la Commission européenne vient de se faire à nouveau rappeler à l’ordre par la Médiatrice européenne Emily O’Reilly ce 25 novembre pour avoir confié en mars à BlackRock une mission d’audit et d’expertise afin d’« intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » dans les règles bancaires.