L'inflation s'est légèrement redressée en février à 1,3% l'an

28 février 2019 Par Par Agence Reuters

Le rythme de l'inflation sur un an s'est légèrement redressé en février sous l'effet d'une accélération des prix alimentaires et de l'énergie compensée en partie par un ralentissement des prix des services et une baisse accentuée de ceux des produits manufacturés, selon des données publiées jeudi par l'Insee.