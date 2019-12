Alors que H&M et PVH – connu pour ses marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger – viennent d’ouvrir des usines en Éthiopie, l’ONG SOMO s’intéresse aux défis de l’industrie de l’habillement dans ce pays au modèle économique encore balbutiant. Et de préciser qu’« il n’existe pas de preuve que ces entreprises réalisent les efforts nécessaires pour s’assurer que les ouvriers qui travaillent chez leurs fournisseurs sont payés à un salaire minimal vital ou décent ».