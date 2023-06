Dans un lycée huppé, trois anciennes élèves dénoncent « l’emprise » de leur prof

Mise en garde Cet article fait état de violences sexistes et sexuelles.

QuandQuand elle découvre Le Consentement, le livre de Vanessa Springora sur l’emprise et les violences commises par l’écrivain Gabriel Matzneff, Élisa* est sous le choc. Cette histoire, se dit la jeune femme, ressemble à la sienne. Âgée de 24 ans aujourd’hui, l’ancienne élève brillante du lycée privé Sévigné, dans le Ve arrondissement de Paris, dénonce les agissements de son professeur d’histoire, Pierre C. : une forme d’« emprise », et des relations sexuelles qu’elle qualifie aujourd’hui de « viols », lorsqu’elle est encore son élève et âgée de 18 ans.