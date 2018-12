Les «gilets jaunes», révélateurs de l’échec de la méthode Macron

Ils voudraient éteindre la crise, mais ne parviennent même pas à la colmater. Depuis trois semaines, Emmanuel Macron et Édouard Philippe tentent par tous les moyens de reprendre la main sur le mouvement des « gilets jaunes ». En vain. Chaque argument, chaque contrefeu, chaque sortie politique se heurte au mur des colères protéiformes qui s’expriment actuellement dans la rue et n’en finissent plus de se propager. Alors que les actions de blocage se poursuivent un peu partout en France, une multitude d’appels au rassemblement à Paris ont été lancés pour ce samedi 1er décembre.