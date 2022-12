« Jusqu« Jusqu’en janvier, on doit verser 100 euros par mois. C’est dur quand on n’a que le RSA », s’exclame Perle. Pour une « occupation illicite de terrain », cette « voyageuse » et son père ont fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD), cette sanction qui ressemble à une simple contravention mais constitue une véritable condamnation pénale, infligée sans procès et inscrite au casier. En novembre 2021, dans l’attente de places sur l’aire d'accueil de Fougères (Ille-et-Vilaine), Perle et sa famille ont installé leurs caravanes sur le parking d’une usine désaffectée depuis des années. « Le propriétaire nous avait donné son accord oralement mais nous n’avons pas pu le prouver. »