Au PS, un plan de licenciement fait déborder la colère

Perdre son emploi en pleine crise sanitaire, sociale et économique. C’est ce que s’apprêtent à vivre au moins un quart des salariés du Parti socialiste (PS) qui, hasard du calendrier, présente jeudi 4 février son projet sur l’emploi pour la présidentielle de 2022. Un document intitulé « Un emploi pour tous, un travail digne pour chacun », où le PS affirme son « attachement à un travail heureux », et propose des pistes pour « inventer une entreprise nouvelle » : partage du temps de travail, évaluation de la « gouvernance », mise en place d’un dispositif « former plutôt que licencier »…