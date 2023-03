À Bordeaux, un début de sursaut contre une extrême droite décomplexée

Mariages, naissances : en Ukraine, la guerre bouleverse l’intime

Entre les hommes envoyés au front, les familles déplacées et les bénévoles mobilisés, tout le monde dans le pays est percuté par la guerre. Confrontés à la mort, les Ukrainiens reconsidèrent leurs priorités et les histoires de mariages et de naissances racontent une société recentrée sur l’essentiel : l’amour, la famille et les proches.