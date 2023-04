Échanges sexuels, chantage et corruption de mineurs : plongée dans le système Morandini

Mise en garde : Cette vidéo contient des récits de violences sexuelles sur mineurs

JeanJean-Marc Morandini a été condamné le 5 décembre dernier à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs sur trois jeunes garçons. En cause : ses échanges à caractère sexuel avec deux adolescents mais aussi un casting à son domicile avec un troisième mineur forcé de se masturber. Si l’animateur a depuis fait appel et bénéficie de la présomption d’innocence, il est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels et sa peine a été assortie d’une obligation de soins pendant deux ans.