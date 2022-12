L’animateur de CNews Jean-Marc Morandini condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs

Mise en garde Cet article contient des récits de violences sexuelles sur mineurs, sa lecture peut être choquante.

LesLes juges n’ont donc pas cru à l’amnésie de Jean-Marc Morandini et ne partagent pas son humour. La 15e chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné lundi l’animateur à un an de prison avec sursis. En plus d’une obligation de réparation, le tribunal a notifié une obligation de soin. L’animateur est désormais inscrit au Fijais, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Le tribunal a donc suivi les réquisitions du procureur de la République qui, « inquiet pour l’avenir » et déplorant l’absence de toute « prise de conscience », avait requis un an de prison avec sursis et une obligation de soin.