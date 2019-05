Forces de l’ordre contre syndicats le 1er Mai: «Cela ne nous était jamais arrivé auparavant»

Le 1er mai 2019 restera « inédit » et « quand même assez violent ». Interrogé par Mediapart, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, cherche un peu ses mots pour qualifier les événements lors de la manifestation de la fête des travailleuses et des travailleurs, comme s’il ne comprenait toujours pas ce qui a pu motiver que « le carré de tête intersyndical » (CGT, Solidaires, et aussi FO et FSU) soit plusieurs fois attaqué par les forces de l’ordre.