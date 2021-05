Régionales: l’alliance entre LREM et LR en Paca divise les deux camps

L’annonce était d’une telle importance qu’elle a été faite par Jean Castex en personne. Dans une lecture toute personnelle des institutions, le premier ministre, chef de la majorité et non du parti La République en marche (LREM), comme pourrait le laisser penser sa dernière communication, vient d’acter une alliance entre le parti présidentiel et le président Les Républicains (LR) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca, rebaptisée Région Sud), pour les élections régionales des 20 et 27 juin.