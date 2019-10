Bourrage d’urne à La Réunion: deux suspects placés en garde à vue

La procureure de la République de Saint-Pierre (La Réunion) Caroline Calbo a annoncé, mercredi 2 octobre, le placement en garde à vue de deux suspects pour des faits présumés de « modification des résultats d’un scrutin par acte frauduleux dans un bureau de vote ». Un délit prévu par l’article L113 du code électoral, et punissable d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement.