Le Secours catholique milite pour un RSA sans condition ni sanction

Contre l’air du temps, sans doute. Mais avec l’espoir résolu de convaincre, ou au moins de faire évoluer les termes du débat. Ce vendredi 2 octobre 2020, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, est reçue par le premier ministre Jean Castex, comme les autres représentants des grandes associations qui œuvrent pour l’insertion et le soutien des plus précaires. Sous le bras de la responsable associative, le tout récent rapport publié par le Secours catholique – et soutenu par ATD-Quart Monde, la fondation Abbé Pierre ou la Ligue des droits de l’homme – qu’elle espère bien mettre sous les yeux du premier ministre.