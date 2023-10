Cyberharcèlement : Booba mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

PourPour Booba, l’heure est aux explications. Depuis début juillet, une information judiciaire a été ouverte à son endroit pour « cyberharcèlement » contre Magali Berdah, agente d’influenceurs. Lundi 2 octobre, le rappeur aux six millions de followers a été entendu par le juge d’instruction pour « répondre des chefs de harcèlement moral commis en ligne et ayant causé une incapacité de travail supérieure à 8 jours au préjudice de Magali Berdah, menace de mort et recel d’une infraction d’atteinte à l’intimité », indique le parquet de Paris à Mediapart. Il a été mis en examen pour « harcèlement moral aggravé » et placé sous contrôle judiciaire.