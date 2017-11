Abdelkader Merah condamné à 20 ans de prison

Abdelkader Merah a été condamné jeudi à 20 ans de prison par la cour d'assises spéciale devant laquelle il comparaissait depuis le 2 octobre. Le frère de Mohamed Merah, le tueur de militaires et d'enfants juifs de Toulouse et Montauban, devra purger au moins les deux tiers de sa peine. Cet ex-caïd de quartier franco-algérien de 35 ans, converti depuis 2006 à un islam radical, soupçonné d'avoir été le mentor de son cadet, était jugé pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité d'assassinats. La cour a retenu l'association de malfaiteurs terroriste criminelle, mais non la complicité d'assassinats qui aurait pu lui valoir la perpétuité.