Manifestation de masse en Algérie pour demander des réformes

2 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

Plus de 100.000 Algériens se sont rassemblés vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays pour réclamer le départ de l'élite au pouvoir et la fin de l'implication de l'armée dans les affaires politiques nationales.