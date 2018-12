On peut être très bien équipés en appareils connectés et être totalement perdus et démunis dans le monde numérique. Dans Usbek & Rica, François Huguet, docteur en sciences sociales à Telecom ParisTech, déconstruit l’idée simpliste qu’il existe une fracture numérique parce que tel foyer est bien équipé et pas tel autre, et qu’elle se réduise dès lors que les classes populaires s’équipent en matériel.