La Cinémathèque pose une chape de plomb sur la question des violences sexuelles

Fin janvier, lors d’un débat avec un réalisateur lituanien, une spectatrice a été privée de parole après l’avoir interrogé sur des accusations d’agressions sexuelles. Plus généralement, l’institution, qui a toujours été dirigée par un homme, refuse toute confusion entre un créateur et son œuvre et se fait au contraire le porte-drapeau de ceux pour qui la libération de la parole sur les violences sexuelles porte un danger de censure.