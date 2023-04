Usage des armes à Sainte-Soline : les six questions qui gênent Gérald Darmanin

LeLe ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a créé les conditions d’un champ de bataille à Sainte-Soline. Et comme ses prédécesseurs Bernard Cazeneuve et Christophe Castaner, il couvre désormais l’utilisation de grenades explosives par les gendarmes sur le terrain. Vu le nombre de blessés et la gravité des blessures causées, il est désormais certain que les services de l’État, et leur ministre, auront à répondre de leurs choix tactiques et du bien-fondé de l’emploi des GM2L (pour grenade modulaire 2 lacrymogène) contre la foule à Sainte-Soline.