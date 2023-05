Sept manifestants racontent les fouilles au corps ou à nu dans les commissariats

« C« Cet après-midi-là, je manifestais tranquillement et à deux heures du matin, je me suis retrouvé en caleçon devant deux flics qui me dévisageaient. C’était très désagréable. » Elias est doctorant en informatique à la Sorbonne. Le 16 mars, il manifeste place de la Concorde à Paris après le vote de la réforme de retraites et l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement. Il est interpellé à la sortie d’une nasse policière place Vendôme. Son sac et ses effets personnels sont fouillés à plusieurs reprises, il subit également une palpation de sécurité « bien virile » pendant la nasse.