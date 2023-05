Un mineur a été blessé par balle par les forces de l’ordre à Mayotte

EnEn dehors de ses parents et de quelques amis, Kaïl* n’en a encore parlé à personne. Il a trop peur, dit-il, d’être assimilé aux « délinquants ». « Les Mahorais pensent qu’on est tous des voyous, nous les Comoriens. Mais moi, je ne suis pas comme ça, je n’ai rien fait », clame-t-il lorsque nous le retrouvons à Doujani 1, le quartier où il vit avec ses parents et ses frères et sœurs, et où il apprécie parfois, en soirée, la compagnie d’une bouteille de vodka. Le soir où tout a basculé, le jeune homme de 17 ans était justement dans cette configuration.