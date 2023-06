En Guyane, évacuations et démolitions de quartiers précaires se succèdent aussi

AuAu moins 3 000 personnes, selon nos premières estimations, ont subi depuis 2019 la destruction du toit qui les abritait à Cayenne et dans les communes de Matoury et Rémire-Montjoly, par le biais d’une quinzaine d’opérations d’évacuations et d’abattage de quartiers de fortune majoritairement engagées par la préfecture et les maires. Questionné par Guyaweb, le DAL (Droit au logement) Guyane estime à « 5 000 » le nombre de personnes déplacées.