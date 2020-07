La droite marseillaise explose après le retrait de Martine Vassal de la course à la mairie

Alors qu’en début de semaine, elle semblait encore décidée à rester unie, la droite a explosé à deux jours du vote pour élire le nouveau maire de Marseille. Et c’est Martine Vassal qui a appuyé sur le détonateur. Après avoir échoué à conserver la mairie des 6e et 8e arrondissements et l’hôtel de ville, la tête de liste LR a renoncé à briguer la succession de Jean-Claude Gaudin. Annonce faite lors d’une conférence de presse depuis le jardin du Pharo.