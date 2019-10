Handicap, vieillesse: la crainte de l’étranglement budgétaire

Synonyme « d’apathie », « d’indifférence », « de ridicule »… Décidément, il ne plaît pas à grand monde ce PLFSS 2019. Les fédérations et associations représentant les personnes âgées et handicapées se sont dites très « maltraitées » par le plan de financement de la sécurité sociale, présenté lundi 30 septembre, et dont Mediapart a déjà raconté les effets sur la santé ici et là.