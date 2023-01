Photos de suspects et propos racistes : le tableau de chasse d’un policier pro-Zemmour sur Telegram

AuxaneAuxane J. en a marre de la France. Il n’en peut plus. « Mon pays se détruit devant mes yeux et je ne peux rien y faire », se désole le jeune homme de 25 ans sur Telegram, le 29 août 2022. « Je ne veux plus me battre pour ce peuple, je ne veux plus protéger cette population qui veut se faire remplacer. »