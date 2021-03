Affaire Zecler: face aux théories complotistes, la vérité des faits

L’extrême droite ou certains syndicats de police nous avaient habitués à contester toute accusation de violences policières. La criminalisation des victimes n’est pas nouvelle et la mauvaise foi de certains éditorialistes non plus. Mais dans l’affaire Michel Zecler, du nom de ce producteur de musique roué de coups par trois policiers le 23 novembre, un cap semble être franchi.