Comment tenir quand on est gréviste?

La solidarité des syndicats et des citoyens est devenue primordiale pour tenir dans la durée et tenter d’obtenir gain de cause. Cheminots, employés de l’hôtellerie, postiers, électriciens, salariés de la Cour national du droit d’asile racontent leur grève, ce qu’elle leur coûte, mais également ce qu’elle leur a apporté.