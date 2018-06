Affaire Kohler: le parquet national financier ouvre une enquête

Le parquet national financier a indiqué lundi 4 juin ouvrir une enquête sur les « conditions et circonstances dans lesquelles Monsieur Alexis Kohler a exercé des fonctions publiques à l’Agence des participations de l’État et au cabinet du ministre de l’économie et des finances à l’occasion desquelles il aurait pu traiter des dossiers intéressant la Mediterranean Shipping Company (MSC), avant d’obtenir un emploi comme directeur financier au sein de cette dernière ». L’enquête, précise le communiqué du PNF, est confiée à la brigade de la répression de la délinquance économique de la préfecture de Paris.